Гватемала се съгласи да действа съвместно със САЩ срещу наркокартелите

Гватемала се е съгласила да нанася удари съвместно с американските въоръжени сили на своя територия срещу групи, занимаващи се с трафик на наркотици, пише в. "Ню Йорк таймс", позовавайки се на трима души, запознати с преговорите, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на САЩ възнамерява да окаже натиск и върху Хондурас да приеме съвместни военни действия, се казва в публикацията, като се добавя, че администрацията на Тръмп се насочва към двете страни, за да окаже натиск върху Мексико да приеме съвместни операции за борба с наркотиците.

Белият дом, Държавният департамент на САЩ, Пентагонът и посолствата на Гватемала и Хондурас в САЩ не отговориха веднага на искане за коментар, докато с правителството на Гватемала не можа да се установи незабавен контакт, посочва Ройтерс.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум отдавна твърди, че приветства обмена на разузнавателна информация и сътрудничеството в областта на сигурността, но няма да приеме участието на американски агенти или сили в операции на мексиканска територия.

В контраст с това американският президент Доналд Тръмп многократно призоваваше за по-широко използване на американски военни сили за борба с мексиканските картели и заплашваше, че САЩ могат да действат самостоятелно, ако Вашингтон прецени, че Мексико не прави достатъчно, посочва Ройтерс.