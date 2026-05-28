Жегата в Италия причини сривове в електрическата мрежа на Торино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горещoто време в Италия предизвика чести прекъсвания на електрозахранването в северозападния град Торино, като проблемите разкриха нарастващото натоварване върху местната електропреносна мрежа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

През последните дни множество квартали на града останаха без ток, а повредени светофари доведоха до сериозни затруднения в трафика. Кметът на Торино Стефано Ло Русо заяви, че електропреносната мрежа се нуждае от повече инвестиции и поддръжка.

„Заради трудната ситуация, която в момента управляваме, са възможни нарушения на услугите, включително спорадични прекъсвания на електрозахранването“, заяви говорител на местната комунална компания „Ирен“ (Iren) пред Ройтерс, като подчерта, че градът не е парализиран.

Компанията, която обслужва около 650 000 потребители на електроенергия в Торино, посочи, че горещата вълна е настъпила по-рано от очакваното. По-дългите светли часове и високите температури поставят кабелите под сериозно термично натоварване.

В интервю за местно радио Ло Русо каза, че електропреносната мрежа на града е остаряла, а покачващите се температури и увеличеното потребление на електроенергия изваждат наяве нейните слабости.

„Поддръжката на мрежите е планирана, но това е мащабна намеса, която ще отнеме време“, заяви той.

„Ирен“, която управлява електро-, газо-, отоплителни, водоснабдителни и сметосъбиращи услуги в няколко италиански региона, е започнала инвестиционен план на стойност 515 милиона евро до 2030 г. за модернизация на електропреноснате мрежа на Торино. Според компанията обаче времето и зачестяващите горещи вълни усложняват изпълнението на проекта.

Метеорологичната служба на италианските военновъздушни сили прогнозира максимална температура от 32 градуса по Целзий в Торино днес, докато страната преживява първата си гореща вълна за годината.

Общинските власти предупредиха жителите за рисковете от високите температури и отвориха обществени пространства с вентилатори и климатизация за гражданите, допълва Ройтерс.