Украйна ще купи 150 шведски изтребителя

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украйна ще придобие шведски изтребители по голяма сделка в областта на отбраната, подписана днес, съобщиха от канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Като първа стъпка Швеция ще достави на Киев до 20 самолета "Грипен" (Gripen Е/F) за 2,5 млрд. евро, което ще бъде финансирано от европейски заем.

Швеция също така планира да дари 16 самолета Gripen С/D като двустранна помощ, когато Украйна пристъпи към планираната покупка, се посочва в изявлението.

Украйна ще получи първите си изтребители Gripen С/D през 2027 г., а новите по-новият модел "Грипен" от сериите E и F – от 2030 г. нататък, заяви, от своя страна, шведският премиер Улф Кристершон.

Зеленски изрази надежда Украйна да получи първите изтребители от Швеция през декември-януари. Украинският президент подчерта, че Киев ще купи 150 от произвежданите от СААБ (SAAB) изтребители.

