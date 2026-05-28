Над 100 000 души поискаха признаване на гражданското партньорство в Румъния

Над 100 000 души подписаха петиция с искане за законово признаване на гражданското партньорство в Румъния, която беше внесена в парламента на страната вчера, съобщава телевизия Диджи 24 и БТА.

Поддръжниците на петицията настояват спешно да бъдат приети необходимите закони, така че и двойките, които нямат сключен брак, да имат правата, с които в момента се ползват съпрузите.

Ходът беше иницииран от асоциацията на ЛГБТИ+ общността "MozaiQ" и създателката на съдържание и активистка Алузива (Алина Гряву) и подкрепен от 93 организации на гражданското общество.

Инициаторите казват, че легализирането на гражданското партньорство би донесло юридическо признаване на стотици хиляди несемейни двойки в Румъния, давайки им достъп до права като унаследяване, получаване на наследствена пенсия, определяне на режима на общата собственост, право на посещения в болница, вземане на медицински решения за партньора, имиграция и т.н.

"Преди 79 дни, когато предприехме тази инициатива, не знаехме дали ще успеем да съберем около себе си толкова много румънци. Ето, че може! Има над 100 000 румънци, които искат гласът им да бъде чут. Политическата класа и по-специално парламентаристите вече не може да пренебрегват тази тема", заяви Влад Виски, председател на асоциация "MozaiQ".

Според организаторите кампанията е подкрепена и от стотици създатели на съдържание, актьори, социолози, режисьори, психолози, терапевти и други публични личности.

Асоциация "MozaiQ" отбелязва, че важността на съществуването на законова рамка за гражданското партньорство се подчертава и от редица решения на съдебни инстанции в Румъния и Европа, включително на Конституционния съд на Румъния, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека, които показват, че "румънската държава има задължението да признае несемейните двойки".

В момента законодателни проекти за гражданството партньорство са блокирани в Правната комисия на Камарата на депутатите, посочват още организаторите на кампанията.

Румъния е една от последните страни в ЕС, която не признава гражданското партньорство, отбелязва телевизията.