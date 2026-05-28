Кремъл отрече да заглушава GPS сигнали в Европа

Руското външно министерство заяви, че Европа трябва да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, че Москва заглушава джипиес (GPS) сигнали в Европа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Във вторник литовски представител заяви, че Русия е способна да фалшифицира GPS сигнали дълбоко на територията на Европа в радиус до 450 километра от руския анклав Калининградска област благодарение на значително нараснал капацитет в този сектор.

От нахлуването в Украйна през 2022 г. европейските държави често обвиняват Русия в електронни смущения, което правителството на президента Владимир Путин отрича, като обвинява Запада в клеветнически тактики.

„Нека първо представят поне някакви доказателства“, заяви пред репортери говорителката на външното министерство Мария Захарова, когато беше попитана за твърденията. „Тогава може да се обсъди нещо, може да се говори за нещо. Засега, това са само думи и не може да им се вярва на думата.“

Миналата година испански военен самолет с министърката на отбраната Маргарита Роблес на борда претърпя смущения в GPS сигнала близо до Калининград, а самолетът, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше заглушен по пътя ѝ към България.