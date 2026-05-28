Китайски дисидент избяга в Южна Корея с надуваема лодка

Китайски политически дисидент бе задържан в Южна Корея, след като избяга от страната си с малка надуваема лодка, съобщиха днес официални лица и негов приятел, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Това е четвъртият му известен опит да избяга от Китай — риск, който според цитираните източници е поел с надеждата да се събере отново със семейството си.

Шестдесет и осем годишният Дун Гуанпин се е намирал на борда на 3,3-метрова надуваема лодка във водите край западен южнокорейски остров в понеделник вечерта, когато е бил задържан от южнокорейската брегова охрана за нарушение на имиграционното законодателство на страната.

Бреговата охрана поиска заповед за официалното му арестуване, но днес местен съд отказа, като заяви, че е "трудно да се признаят достатъчни основания и необходимост" за ареста му. Бреговата охрана заяви по-късно днес, че ще го предаде на имиграционната служба, но ще продължи да го разследва.

Перспективите пред Дун са неясни. Разследващите органи могат да поискат отново ареста му или да го обвинят без физическо задържане. Ако той подаде молба за статут на бежанец, южнокорейското министерство на правосъдието заяви, че ще я разгледа.

Макар че евентуалното представяне от страна на Дун на доказателства за политическото му преследване в Китай може да увеличи шансовете му за получаване на статут на бежанец, наблюдатели все пак отбелязват, че делът на одобрените молби за статут на бежанец в Южна Корея през последните години е под 2%, отбелязва АП.

Дун, бивш полицейски служител в Китай, е бил задържан в Китай няколко пъти заради активността си. През 2001 г. той е бил в затвора в продължение на три години за "подбуждане към подриване на държавната власт", а през 2014 г. е прекарал повече от осем месеца зад решетките, след като е бил арестуван за участие в помен за жертвите на репресиите на площад Тянанмън през 1989 г.

Това е четвъртият му известен опит да избяга от Китай. Появявайки се днес на съдебното заседание, той каза пред репортери, че се надява да отиде в Канада през Южна Корея, за да се събере с жена си и дъщерите си, които вече са се преселили там, информираха южнокорейски медии.

Преди това той е бягал в Тайланд и Виетнам, но тамошните власти са го депортирали обратно в Китай. Дун също така се опита без успех да доплува до тайвански остров.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, запитана за случая с Дун по време на редовната пресконференция вчера, отговори, че "не е запозната с това".

Говорителят на южнокорейското външно министерство Парк Ил днес заяви пред репортери, че случаят с Дун вероятно ще бъде разгледан в съответствие с националното законодателство, макар че препрати въпросите към имиграционните власти в министерството на правосъдието.