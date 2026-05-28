Кая Калас призова да бъде оказан натиск върху Русия и Украйна да преговарят

Много е важно да бъде оказан натиск върху Украйна и Русия да преговарят една с друга, заяви днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя добави, че безусловното прекратяване на огъня трябва да бъде предварително условие за каквито и да било мирни преговори.

"Едно нещо е много ясно: Европа никога не може да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, тъй като стои редом до Украйна и ние защитаваме нашите собствени фундаментални интереси в сферата на сигурността", отбеляза тя след срещата на външните министри на страните от ЕС в Лимасол, Кипър.