Израелски удар порази жилищна сграда в предградията на Бейрут (Видео)

Жилищна сграда в селище на юг от Бейрут бе поразена при израелски удар днес, заяви представител на ливанската армия, цитиран от Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на увеличаването на израелските наземни и въздушни операции в съседен Ливан.

"Израелската армия нанесе удар по апартамент в окръг Шуейфат", посочи ливанският военен.

Кадри, заснети от кореспонденти на АФП, показват издигащ се дим над поразеното населено място, което се намира в покрайнините на южните предградия на Бейрут.

Репортери на ДПА заявиха, че в ранните часове на деня са се чували прелитащи дронове над по-голямата част от ливанската столица.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са нанесли удар днес в Бейрут, като се ограничиха да кажат, че става въпрос за "целенасочена операция", без да предоставят повече подробности.

На този етап не се съобщава за ранени или убити.

Това е вторият път от влизането в сила на примирието, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут, отбелязва АФП.

Въпреки че размяната на удари между Израел и проиранското движение "Хизбула" отново се засили през последните седмици, на територията на Бейрут бе нанесен само един удар след сключването на примирието.

ЦАХАЛ уточниха, че ударът им преди три седмици е бил насочен срещу командир на "Радуан" - елитно подразделение на "Хизбула".

Правителствата на Израел и Ливан сключиха споразумение за прекратяване на огъня, въпреки че Ливан не участва директно в конфликта. "Хизбула" обаче отхвърли каквито и да било преговори с Израел, припомня ДПА.