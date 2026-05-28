Пакистанският външен министър ще се срещне с Рубио в петък

Пакистанският външен министър Исхак Дар ще посети утре Вашингтон за среща с американския държавен секретар Марко Рубио, съобщи Министерството на външните работи на Пакистан, цитирано от Ройтерс и БТА.

Визитата ще се състои на фона на опитите на Исламабад да посредничи за договаряне на мирно споразумение, което да сложи окончателно край на войната на САЩ и Израел с Иран.

Дар ще се срещне с Рубио, за да "направят преглед на двустранните отношения и обменят възгледи относно регионалните и глобалните развития от взаимен интерес", се добави Министерството.