Проверяват за лъжесвидетелстване писателка, обвинила Тръмп в сексуално насилие преди 30 г.

Министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване срещу писателката Джийн Карол, която твърди, че Доналд Тръмп я е нападнал сексуално в гардеробната на Bergdorf Goodman преди около 30 години. Проверяват се истинността на нейните показания по време на гражданското дело срещу републиканския президент. Това съобщи човек, запознат със случая, пожелал анонимност.

Разследването за лъжесвидетелстване се води от федералната прокуратура в Чикаго. Изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш не участва в случая заради предишната си работа като личен адвокат на Тръмп, посочва източникът. Адвокатите на Карол не са отговорили веднага на запитванията за коментар на "Associated Press" в четвъртък.

Тръмп пристигна в съда, за да обжалва присъдата за клевета и сексуално посегателство, съобщава NOVA.

Това е поредното от серия разследвания, които Министерството на правосъдието при администрацията на Тръмп е започнало срещу хора, възприемани като противници на президента.