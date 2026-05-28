Москва: Атаките с дронове срещу Русия откъм държавите от ЕС нарастват

Говорителката на външното ведомство на Русия Мария Захарова Снимка: Twitter/@H4ckManac

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес заяви, че броят на атаките с дронове срещу руска територия откъм Европа и северноевропейските държави се увеличава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва изрази безпокойство, че украински дронове могат да използват въздушното пространство на балтийските или други държави, за да започват атаки срещу цели в Русия, твърдение, отхвърлено от Киев и трите балтийски държави.

Захарова също така заяви, че разрешаването на разполагането на американски ракетни системи на японска територия като част от военни учения би застрашило сигурността на източните граници на Русия.

"Русия разглежда предоставянето от Япония на нейната територия за разполагане на американски ракетни системи "Тайфун" за времето на военните учения като стъпка, която заплашва руските граници в Далечния Изток", заяви говорителката на руското външно министерство.

Захарова посочи, че Москва многократно е информирала Токио за своите опасения, че всяко разполагане на ракети в Япония има "сериозно отрицателно въздействие върху стабилността и сигурността на Азиатско-тихоокеанския регион и представлява пряка заплаха за нашите граници в Далечния Изток".

„Ние също така редовно предупреждавахме японската страна да не взема такива решения, които неизбежно ще класифицираме като умишлени, враждебни и пренебрегващи националните интереси на Руската федерация", каза още тя.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство призова САЩ и Иран да не се връщат към въоръжен конфликт, а да продължат преговорите.

Русия е готова да съдейства за извозването на обогатен уран от Иран, добави тя, но Москва "не налага своята инициатива".

Вашингтон не приема предложението на Русия, което е направено преди месеци, посочва Ройтерс.

