"Умопомрачително лудо": смъртоносна жега с 13° над нормата чупи рекорди в Европа

Парещо лято през пролетта - през последните дни в някои части на Европа температурите рязко се повишиха и чупят топлинни рекорди.

“Тази гореща вълна в Европа е брутално напомняне за спираловидните последици от климатичната криза”, коментира Саймън Стил, изпълнителен секретар на ООН по изменението на климата.

Френската национална метеорологична служба отдаде необичайната жега на топлинен купол, където горещината се задържа от фронт с високо налягане, който е довел до температури с до 13° над обичайните за това време на годината, пише “Гардиън”. Топлинните куполи водят до постоянно повишаване на градусите доста над нормалните, изсушавайки земята и увеличавайки вероятността от горски пожари. Науката е категорична, че предизвиканото от човека изменение на климата прави тези горещи вълни по-чести и екстремни.

“Топлинните вълни в началото на сезона са особено опасни, защото

телата ни

не са имали

време да се

аклиматизират”,

предупреждава Гарифалос Константинудис, екологичен епидемиолог, който изчислява, че между събота и понеделник в Англия и Уелс ще са настъпили допълнителни 250 смъртни случая, свързани с жегата.

В понеделник Обединеното кралство преживя най-горещия майски ден в историята си, като температурите в Лондон достигнаха 34,8 градуса, подобрявайки предишния рекорд с 2°. Обикновено топлинните рекорди се чупят само с части от градуса. След това, във вторник, рекордът падна отново, като термометрите се покачиха до 35°.

“Въпреки че понякога имаме топли периоди през май, това, което наблюдаваме сега, е безпрецедентно. Това, което преди се случваше с честота около 1 на 100 години, сега става около 1 път на 33 години”, твърди експертът Стивън Диксън.

Обединеното кралство не е единствената “пещ” през пролетта. Голяма част от Западна Европа бе изправена пред температури с 10 до 15 градуса над нормалните тази седмица.

Франция преживява “безпрецедентна” жега за това време на годината, като понеделник бе най-горещият майски ден в историята на страната. Във вторник френските власти съобщиха за

най-малко седем

смъртни случая,

пряко и косвено свързани с времето - двама от починалите са състезатели, участващи в спортни събития, имало е и пет удавяния, тъй като много хора са потърсили разхлаждане на места за плуване.

“Жегата е ужасяваща. Може да е толкова горещо, че почти да се страхуваш да излезеш навън”, каза 21-годишната Дарси, преживявайки горещата вълна в малкия си апартамент на последния етаж в Париж. Температурите във френската столица през последните дни достигнаха 32°, пише АП.

“Много от рекордите, които се поставят, особено във Великобритания и Франция, са умопомрачително луди”, смята Питър Торн, директор на Центъра за изследване на климата ICARUS в университета “Мейнут”, Ирландия.

Испания също преживява изключително високи температури за това време на годината. Метеорологичната служба AEME прогнозира, че градусите на юг ще достигнат до 40, температура, по-обичайна за юли.

Последиците от екстремното време през последните години са смъртоносни. Изследователи са проучили 854 европейски града и са установили, че изменението на климата е отговорно за 68% от 24 400-те очаквани смъртни случая от горещини миналото лято. Страните, които бяха най-силно засегнати, са Румъния, България, Гърция и Кипър. В тези държави от 21 до 27 юли били регистрирани приблизително 950 смъртни случая от времето при температури до 6° над средните. Това са около 11 починали дневно на милион души.

През последните 30 години Европа се е затопляла с 0,56° на десетилетие. Това е повече от два пъти над средното за света според климатичната служба “Коперник”.

“Когато имаме гореща вълна, тя е по-силна, защото е в допълнение към затоплящ се климат”, разясни Ричард Бетс, ръководител на изследвания на климатичните въздействия. И жегата не се ограничава само до Европа, като температурите достигат 45° в Делхи, Индия.

“Климатът, в който живеем днес, просто не е този, с който сме израснали, а нашите сгради и инфраструктура са крайно неподготвени за това, което предстои”, предупреди Фридерике Ото, професор по климатология в Импириъл Колидж Лондон.

Според експертите почти е сигурно, че рекордът за най-гореща година, последно поставен през 2024 г., ще бъде счупен поне веднъж през следващите пет години.

