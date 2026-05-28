ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ след срещата между Радев и Урсула фон дер Лайен (Обновена)

Европейската комисия размразява спрените 370 млн. евро по по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.

"За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на приходи, ние гледаме на него като на силен и бърз инструмент за съществени реформи - каза Радев след срещата. - През последните три години изоставахме, но имаме амбицията да наваксаме и да изпълним всички крайни срокове до края на август тази година. Благодаря ви за трезвата ви преценка за успеха, който постигнахме през последните две седмици да представим двата най-важни акта за антикорупционния орган и главния прокурор, те вече са приети от нашия парламент на първо четене. И парите, които обявихте, вече са размразени. Това е голям принос към бюджета на България и за българския народ."

"Искам да подчертая добрия прогрес, който България постигна в областта на борбата с корупцията - каза от своя страна Фон дер Лайен, цитирана от БНТ. - Създаването на антикорупционен орган е ключово за ефективно изкореняване на корупцията на всички нива. Това, което е от най-голямо значение, е, че този орган може да работи независимо. В този контекст много приветствам, че законодателните процедури вече са в ход. Вашето правителство е на път да достигне тази значителна цел. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се засилят функциите му за антикорупционни разследвания. Тези два стълба позволят да бъдат отключени почти 370 милиона евро замразени средства за България."

Тя поздрави Радев за убедителната победа на парламентарните избори.

"Поздравления за победата Ви на парламентарните избори, тя ще донесе така необходимата стабилност за българите и в региона, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев.

Тя посочи, че тази година е много важна за България, след като София се присъедини към еврозоната. Фон дер Лайен отбеляза, че 2/3 от българите определят прехода към общоевропейската валута като плавен.

Обсъдихме стратегически приоритети, свързани с дългосрочния напредък и сигурността, както и предстоящите реформи, добави тя. Фон дер Лайен посочи, че България получи близо 3,3 млрд. евро от програмата "Следващо поколение ЕС" и има срок до август, за да може да се възползва и от останалите средства. Трябва да се запази скоростта на реформите, искам да отбележа добрия напредък по отношение на борбата с корупцията, каза председателят на ЕК. Обособяването на антикорупционна комисия е ключово, важното е тя да работи независимо, добави Фон дер Лайен. Приветствам напредващия законодателен процес, каза тя.

Друг въпрос е реформата в службата на главния прокурор, с цел да се подсили, за да се бори по-добре с корупцията, допълни председателят на ЕК. Според нея тези две стъпки ще осигурят достъпа до временно спрените плащания за 370 милиона евро от европейския бюджет за нашата страна.

Тя посочи, че с българския премиер са обсъдили също осъвременяването на енергетиката у нас, включително по отношение на Българския енергиен холдинг и въвеждането на възобновяемата енергия. Преходът към чиста енергия трябва да бъде от полза за всички европейци, обобщи Фон дер Лайен и отбеляза, че за нашата страна по това перо в европейския бюджет са заложени 1,2 млрд. евро.

Обсъдихме геополитически въпроси и споделяме стремежа за постигане трайно и дипломатическо решение в Близкия изток, каза Фон дер Лайен. Говорихме за предизвикателствата за нашите граници, свързани с руското военно нападение срещу Украйна. Заплахите по източната граница са изпитание за ЕС, коментира председателят на ЕК.

Имаме ясна цел да стабилизираме бюджета, да постигнем траен икономически ръст, да укрепим върховенството на закона и да изкореним корупцията, заяви премиерът Румен Радев след днешната си среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По неговите думи петте години политическа нестабилност у нас не са позволили използването на пълните възможности, но настъпват промени с новото правителство, което се стреми към реформи. Премиерът посочи, че България ще се постарае да навакса изоставането и да влезе в сроковете за получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE за повишаване на нашите отбранителни способности, добави той.

ЕС има нужда от ясна визия и стабилност, инвестиции в конкурентоспособността и сигурността, от силна политика за сближаване и за земеделие, посочи премиерът. България винаги силно е допринасяла за европейската сигурност и има ключова роля при осигуряването и разнообразяването на енергийните доставки в региона, допълни Радев. Той изрази очакване следващите стъпки в енергетиката да запазят конкурентоспособността, включително с гъвкавост при търговията с емисии.