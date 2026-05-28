Сергей Шойгу: Русия трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки напрежението

Сергей Шойгу, секретар на руския Съвет за сигурност, заяви, че Москва трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки нарастващото напрежение, свързано с по-тесните връзки на Ереван със Запада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шойгу заяви, че базата е там, за да гарантира собствената сигурност на Армения.

Подписването на договора за стратегическо партньорство между Армения и САЩ прилича повече на помощ в предизборната кампания, отбеляза Шойгу на пресконференция, предаде ТАСС.

"Що се отнася до договора за стратегическо партньорство. Нека си представим: човек пристига за един час. През този час успява да подпише договор за стратегическо партньорство. Това по-скоро прилича на предизборна кампания или помощ в предизборната кампания. Трудно е да се вникне в по-сериозните детайли, защото, първо, тези детайли липсват, и второ, самият договор за стратегическо партньорство трябва да предвижда отделни направления и всяко от тях трябва да бъде достатъчно задълбочено проработено. Ние все още не сме видели това", каза Шойгу.

Коментарът на Шойгу беше предизвикан от подписването на 26 май от Армения и САЩ на рамково споразумение за стратегическо сътрудничество по проекта "Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет" (TRIPP). Документът беше подписан от министъра на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението на американския дипломат №1 в Ереван. Поредните парламентарни избори в Армения ще се състоят на 7 юни.

Междувременно говорителката на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че Армения неофициално е заявила нежеланието си за включването на трима депутати от руската Дума и на представител на избирателната комисия от Карачаево-Черкеската република в списъците на наблюдателната мисия за юнските избори в републиката, информира ТАСС.

Армения днес проведе военен парад, демонстрирайки нарастващите си запаси от произведено в чужбина оборудване малко повече от седмица преди парламентарните избори и в момент на нарастващо напрежение с традиционния съюзник Русия, отбеляза Ройтерс.

Парадът беше първият, в който се появи тежко въоръжение и който се проведе на главния площад в Ереван от 2016 г. насам, и беше осъден от критиците на правителството като предизборен политически театър.

Системи за противовъздушна отбрана от Индия, артилерийски системи и бронирани превозни средства за превоз на личен състав от Франция, дронове, произведени в Армения и ракетни пускови установки от Русия бяха показани на публиката.

Армения, на чиято територия има руски военни бази и която е член на икономически съюз, ръководен от Русия, засили връзките си със Запада под ръководството на премиера Никол Пашинян. Това разгневи Русия, която предупреди Ереван, че ще спре или прекрати доставките на евтин петрол, газ и необработени диаманти, ако Армения продължи с усилията си да се присъедини към Европейския съюз, посочи Ройтерс.