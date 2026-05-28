Нетаняху нареди на израелската армия да наложи контрол над 70% от ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е наредил на израелската армия да пренебрегне условията на примирието, влязло в сила през октомври, и да наложи контрол върху 70 процента от ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на видео, разпространено по израелска телевизия, съобщава БТА.

"В момента сме хванали "Хамас" за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50 (процента, след влизането на примирието в сила), сега сме на 60. Моята заповед е да се придвижим на 70 процента", заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг. Видеозапис на част от изказването му бе качен на сайта на телевизия "Канал 12".