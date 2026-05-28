Засилват сигурността в Халкидики, 200 допълнителни полицаи за летния сезон

Министърът на защитата на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис обяви мащабно засилване на полицейското присъствие в Халкидики през летния сезон на 2026 година. По думите му, 200 допълнителни полицаи ще бъдат изпратени в района, за да гарантират денонощна сигурност през целия период на засилен туристически поток.

„Целта ни е Халкидики и през 2026 г., да остане напълно безопасна дестинация", подчерта министърът, като допълни, че всички полицейски служби ще работят в пълен капацитет 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

След отчетените добри резултати от миналата година, гръцките власти поставят като основни приоритети борбата с организираната престъпност, засиления контрол по пътищата, противодействието на престъпността сред непълнолетни и случаите на домашно насилие.

Хрисохоидис отправи и остро предупреждение към лица, занимаващи се с незаконна дейност в туристическите райони. Той заяви, че няма място в Халкидики за хора, които се опитват да развиват незаконен бизнес, да действат като рекетьори или „мутри", както и за трафиканти на наркотици.

„Всички, които нарушават закона, независимо дали са гърци или чужденци, трябва да знаят, че не са желани тук. Полицията е подготвена и ще арестува всеки, който застрашава сигурността и спокойствието в региона", заяви министърът.

Специален акцент бе поставен и върху пътната безопасност. Очаква се засилено присъствие на пътна полиция по основните маршрути към курортите в Халкидики с цел ограничаване на тежките катастрофи през летните месеци.

Министърът увери, че службите са напълно подготвени и за случаи на домашно насилие и насилие над деца. По думите му, в региона вече функционират добре организирани структури за защита на жертвите, включително жени, деца и възрастни хора.

Според официалните данни, през 2025 година Халкидики е посрещнал над 2,3 милиона туристи. В района са работили 3486 туристически обекта, а наличните близо 150 000 легла са достигали почти пълна заетост в пиковите периоди.

Хрисохоидис коментира и оплакванията за забавяния по граничните пунктове след въвеждането на европейската система Entry–Exit за граждани извън Шенген. Той призна, че новите биометрични проверки водят до по-бавно преминаване, но подчерта, че Гърция е задължена да прилага европейското законодателство без компромиси.

„Забавянията не се дължат на липса на персонал. Навсякъде, където липсва дори един полицай, мястото ще бъде запълнено. Процедурите обаче изискват време и не могат да бъдат заобикаляни", заяви той.

Министърът призна и необходимостта от модернизация на граничната инфраструктура, определяйки част от съоръженията като остарели. Той посочи, че вече се работи по изграждането на нови модерни пунктове.