Бившият гръцки премиер Ципрас официално регистрира новата си партия ЕЛАС

Бившият ляв премиер на Гърция Алексис Ципрас официално регистрира новата си партия "Гръцки ляв алианс" (ЕЛАС) във Върховния съд, изразявайки оптимизъм, че политическото му завръщане след три години ще се окаже "полезно" за страната, предаде "Катимерини", цитиран от БТА.

Петдесет и еднагодишният Ципрас заяви, че основните принципи на новата му партия са "демокрация и справедливост, защото без справедливост демокрацията дегенерира, а справедливостта не може да функционира без силна демокрация".

Бившият лидер на лявата партия СИРИЗА посети Върховния съд, придружен от пенсионирания съдия Мария Лепениоти, която председателстваше процеса срещу вдъхновената от нацистите крайнодясна партия "Златна зора", и новия си комуникационен екип, отбелязва гръцкото издание.

Ципрас, който управляваше от 2015 до 2019 г. в коалиция с малка дясна партия, заяви пред репортери, че се надява "да успее да донесе нещо по-добро на тази страна".

"Много сме щастливи и оптимистични, че можем да се окажем полезни за обществото, хората и страната", заяви той, цитиран от "Катимерини".

Ципрас беше избран в разгара на финансовата криза в Гърция с обещания бързо да прекрати изключително непопулярните мерки за строги икономии, наложени от международните кредитори, които поддържаха страната "на повърхността" със спасителни заеми. След няколко бурни месеца, през които Гърция беше почти принудена да се откаже от общата европейска валута, а гърците гласуваха за отхвърляне на нови съкращения в набързо свикан референдум, той напълно промени курса и се подписа за по-нататъшни мерки за строги икономии, припомня изданието.

Ципрас подаде оставка от ръководството на СИРИЗА, след като изгуби два поредни пъти изборите от консервативната Нова демокрация на премиера Кириакос Мицотакис през 2019 г. и 2023 г.