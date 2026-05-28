Макаци избягаха от приют в Германия, прокопали тунел през тухлената стена

Макак СНИМКА: Pixabay

Група маймуни от вида макак резус са избягали от град Витен в западната част на Германия, съобщи ДПА.

Според полицията високоинтелигентните, но плахи животни вероятно са издълбали мазилката на тухлената стена в приюта, в който са били настанени, и са успели да избягат.

До днес следобед маймуните все още не бяха заловени. По информация на телевизия WDR групата се състои от шест животни.

Макаците са били настанени в приют, където за тях са полагани грижи. Смята се, че не представляват опасност за хората, поради което местните служби за спешна помощ не провеждат активно издирване.

„Всеки, който види маймуна в градината си, може да се свърже с полицията или пожарната", каза говорител на полицията. По думите му информацията ще бъде предадена на отговорните служби, които ще се погрижат животните да бъдат заловени, съобщава БТА.

