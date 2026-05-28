"Аксиос": Иран и САЩ постигнаха принципно споразумение за продължаване на примирието

САЩ и Иран постигнаха принципно споразумение за продължаване на примирието и предстои то да бъде одобрено от президента Доналд Тръмп, съобщи "Аксиос", цитирана от БТА, след като днес Иран атакува американска въздушна база в Кувейт в отговор на американски удари по ирански обекти.

Според "Аксиос" двете страни са договорили меморандум за разбирателство за продължаване на примирието с още 60 дни и начало на преговори по ядрената програма на Иран, но планът все още се нуждае от одобрението на Тръмп.

Цените на петрола промениха курса си и се търгуваха по-ниско след появата на тази публикация.

Последните атаки, макар и ограничени, извадиха на преден план сложността преговорите да доведат до превръщане на примирието от началото на април в трайно споразумение за прекратяване на започналата преди три месеца война, отнела живота на хиляди, и за отваряне на жизненоважния морски път през Ормузкия проток, посочва Ройтерс.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са свалили пет ирански щурмови дрона и са нанесли удар по наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в пристанищния град Бандар Абас, която е била напът да изстреля и шести. След това кувейтските сили са прехванали балистична ракета, изстреляна срещу близкоизточното емирство, в което се намира голяма американска база.

"Тези действия бяха премерени, чисто отбранителни, и бяха предприети така, че да не застрашават примирието", заяви по-рано пред Ройтерс американски представител, който пожела да остане анонимен.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по американската база, отговорна за атаката рано сутринта близо до летището в Бандар Абас, и че всяко повторение (на такива действия от страна на САЩ) ще доведе до "по-решителна реакция", съобщи агенция Тасним.

Кувейт осъди атаката и поиска от Иран незабавно да спре това, което нарече сериозно ескалиране на напрежението.

Посредникът Пакистан заяви, че външният му министър Исхак Дар ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон утре, но засега няма яснота за целта на посещението.

В Ливан, за който Иран твърди, че трябва да бъде част от всяко общо мирно споразумение, Израел заяви, че е започнал да нанася удари по инфраструктурата на подкрепяните от Иран бойци от "Хизбула" в южния град Тир и е нанесъл удар в столицата Бейрут.