ООН предупреди за опасно изостряне на конфликта между Русия и Украйна

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за "опасно изостряне" на конфликта между Русия и Украйна и призова двете страни да се върнат на масата за преговори, предаде Франс прес.

"Призовавам категорично за сдържаност. Възобновете преговорите и сложете край на страданията", каза в изявление Тюрк и посочи, че броят на убитите цивилни през първите четири месеца на годината, които са 815 души, е нараснал с 21 процента в сравнение със същия период на миналата година.

До изявлението му се стига няколко дни след една от най-смъртоносните руски атаки срещу Киев от началото на войната през 2022 г., при която 24 души загинаха при удар срещу жилищна сграда в нощта срещу 14 май.

"Международното хуманитарно право изисква страните в конфликта да вземат всички възможни мерки, за да предпазят цивилните", отбеляза Тюрк.

Това не са просто "предложения или препоръки, а обвързващи задължения, които носят юридическа отговорност за засегнатите лица", посочи той, цитира БТА.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека също така спомена атаката, извършена от украинските въоръжени сили срещу общежитие на професионално училище в Старобелск, в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна в нощта срещу 22 май, при която според Москва са загинали 21 души, предимно ученици, а 44 бяха ранени.

Агенцията на ООН "направи задълбочена проверка на публично достъпната информация, която сочи, че училищният комплекс е бил в експлоатация по време на атаката и че цивилни, сред които много ученици, са били убити или ранени".

Осемнадесет от убитите са девойки, уточни Върховният комисариат и подчерта, че при украински атаки са били убити и ранени цивилни и в самата Русия.

Тюрк призова украинските и руските власти да предприемат "бързи, независими и ефективни разследвания и да изправят отговорните пред правосъдието".