ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Коя е тази актриса като дете, която п...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22936520 www.24chasa.bg

Над 6000 са арестувани в Иран от началото на войната, екзекутираните са 39

840
Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

Над 6000 души са били арестувани в Иран от началото на войната със САЩ и Израел преди три месеца, сочат данни на "Амнести Интернешънъл", цитирани от ДПА.

Сред задържаните са протестиращи, журналисти, адвокати, дисиденти и представители на етнически малцинства, се посочва в доклада на правозащитната организация.

През същия период в страната са били извършени и 39 "политически екзекуции", казва още организацията.

"За да запазят властта си, властите са отприщили тотална атака срещу хората в Иран, насочена срещу всеки, който дръзва да критикува Ислямската република, да споделя информация за въздушните удари на САЩ или Израел или за нарушенията на човешките права с външния свят", заявяват от "Амнести Интернешънъл".

Правозащитниците добавят, че хората вече "страдат от опустошителните последствия от незаконните въздушни удари" на САЩ и Израел.

Организацията отправи остри критики и срещу почти пълното прекъсване на интернета в Иран, което според нея е изолирало хората от глобалната мрежа за близо три месеца. Ограниченията са били частично облекчени едва вчера.

"Прекъсването на интернета беше централен стълб в репресивната стратегия на властите, създавайки условия, в които широко разпространени престъпления съгласно международното право могат да бъдат извършвани безнаказано", се казва още в доклада на "Амнести Интернешънъл", цитиран от БТА.

Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание