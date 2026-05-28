Над 6000 са арестувани в Иран от началото на войната, екзекутираните са 39

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 6000 души са били арестувани в Иран от началото на войната със САЩ и Израел преди три месеца, сочат данни на "Амнести Интернешънъл", цитирани от ДПА.

Сред задържаните са протестиращи, журналисти, адвокати, дисиденти и представители на етнически малцинства, се посочва в доклада на правозащитната организация.

През същия период в страната са били извършени и 39 "политически екзекуции", казва още организацията.

"За да запазят властта си, властите са отприщили тотална атака срещу хората в Иран, насочена срещу всеки, който дръзва да критикува Ислямската република, да споделя информация за въздушните удари на САЩ или Израел или за нарушенията на човешките права с външния свят", заявяват от "Амнести Интернешънъл".

Правозащитниците добавят, че хората вече "страдат от опустошителните последствия от незаконните въздушни удари" на САЩ и Израел.

Организацията отправи остри критики и срещу почти пълното прекъсване на интернета в Иран, което според нея е изолирало хората от глобалната мрежа за близо три месеца. Ограниченията са били частично облекчени едва вчера.

"Прекъсването на интернета беше централен стълб в репресивната стратегия на властите, създавайки условия, в които широко разпространени престъпления съгласно международното право могат да бъдат извършвани безнаказано", се казва още в доклада на "Амнести Интернешънъл", цитиран от БТА.