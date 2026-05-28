48 загинаха при бой между партизани в Колумбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При сблъсъци между партизански групи в Колумбия загинаха 48 души броени дни преди президентските избори, съобщиха местните власти.

Двете групи са произлезли от бившата партизанска организация ФАРК, заяви днес кметът на Сан Хосе дел Гуавиаре - Уили Родригес, цитиран от Франс прес.

В рамките на вълна от насилие, невиждана от повече от десетилетие, бунтовнически групи се борят за териториален контрол, както и за приходите от наркотрафика и незаконната експлоатация на мини в департамента Гуавиаре, в централната част на страната.

"Труповете са тук, натрупани един върху друг, и трябва да бъдат прибрани", добави Родригес в телефонен разговор с АФП. Властите все още не са успели да достигнат тази труднодостъпна зона, съобщава БТА.