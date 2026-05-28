ЕС глоби Temu с 200 млн. евро за продажба на опасни продукти

Потребители предупреждават за бебешки играчки с хлабави части и дрехи, изработени със забранени химикали

ЕС глоби китайския уебсайт за пазаруване Temu с 200 милиона евро за това, че не е спрял продажбата на незаконни и опасни продукти. Европейската комисия наложи санкцията след 19-месечно разследване, което установи, че потребителите е много вероятно да се натъкнат на незаконни или опасни продукти в сайта.

ЕК е установила висок процент опасни бебешки продукти и зарядни устройства за продажба на платформата, както и опасни дрехи и бижута.

Потребителски групи в цяла Европа вече са съобщавали за бебешки играчки с хлабави части, представляващи опасност от задавяне, бижута, съдържащи опасни метали, включително олово. Сигнализирано е и за дрехи, изработени със забранени химикали, и зарядни устройства, които представляват риск от изгаряния, токови удари или пожар.

Брюксел критикува и начина, по който Temu използва системите си за препоръки и програмите за популяризиране чрез инфлуенсъри, които според регулаторите могат да засилят разпространението на незаконни продукти.

Глобата от 200 милиона евро е втората и най-високата, налагана някога съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС, който се прилага за най-големите технологични компании в света от февруари 2024 г.

Компанията майка на Temu - PDD Holdings, отчете глобални приходи от 54 милиарда долара през 2024 г., въпреки че това включва приходи от друг популярен китайски сайт за електронна търговия - Pinduoduo. Съгласно Закона за цифровите услуги компания може да бъде глобена с до 6% от глобалния си оборот.

От сайта Temu, който има право да обжалва глобата, заявиха, че “внимателно преглеждат решението и обмислят всички налични опции”.

Високопоставен служител на ЕС заяви, че глобата е пропорционална и че други части от разследването срещу Temu, които също биха могли да доведат до финансови санкции, продължават. Temu има 130 милиона потребители в ЕС, което е почти една трета от населението на общността. Платформата предлага много евтини продукти и се е превърнала в лидер на пазара в много държави.