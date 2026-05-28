Радев пред Коща: Пред Европа има много предизвикателства, трябват общи решения

Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намерим общи решения.

Това заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел. Сред основните теми на разговора е била Многогодишната финансова рамка, като европейските партньори разбират и споделят необходимостта Европа да инвестира сериозно в конкурентоспособността в областта на сигурността и отбраната. Радев и Коща се срещнаха в Брюксел. Снимка: Министерски съвет

Премиерът беше категоричен, че е от съществено значение и за България, и за Европа да бъдат запазени основните политики, които обединяват ЕС – политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. „От една страна това е много амбициозен бюджет за Европа, който ще подкрепим, но при условие, че не забравяме какво ни обединява. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства", категоричен беше Радев.

Премиерът акцентира на още една важна тема за България, а именно икономическите, индустриалните и технологичните разлики между държавите в ЕС. В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност, който ще бъде източник на значителни финанси за индустриална и технологична модернизация. „Обсъдихме как парите могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия, да могат да бъдат привлечени и да участват в разработването на големи европейски индустриални проекти. Това е много важно за постигане на истинско сближаване в иновациите в индустрията, в цифровизацията", посочи министър-председателят. Радев и Коща се срещнаха в Брюксел. Снимка: Министерски съвет

От своя страна председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави министър-председателя Румен Радев за победата на изборите.

„България е в сърцето на Европейския съюз като пълноправен член на ЕС, еврозоната и Шенген", подчерта Коща, той беше категоричен, че страната работи заедно с останалите държави членки за повече просперитет, сигурност и мир в региона, а европейските партньори разчитат на премиера за постигането на тези цели.