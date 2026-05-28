Кая Калас иска още кораби за безопасност в Ормузкия проток след края на войната

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че за да се гарантира свободата на корабоплаването през Ормузкия проток след края на войната в Иран, ще са необходими повече кораби, включително повече от Европа, както и разширяване на настоящата военноморска мисия на Европейския съюз, предаде Асошиейтед прес.

Мисията на ЕС в Червено море, наречена "Аспидес" ("Щит" на гръцки), се състои от три кораба, които защитават корабоплаването от атаки на бунтовниците хуси в Йемен.

Калас заяви след среща на външните министри от блока, че оперативните планове за мисията "Аспидес" може да се наложи да бъдат променени, в зависимост от допълнителни изисквания, като например участие на специализирани кораби за разминиране на Ормузкия проток.

"Най-вече са ни необходими повече кораби", каза тя, като добави, че към мисията "Аспидес" ще се присъедини още един плавателен съд, без да дава повече подробности.

По-рано тази година ЕС продължи мандата на мисията "Аспидес" до края на февруари 2027 г. с допълнително финансиране от 15 млн. евро.

Франция и Великобритания също обмислят да създадат свое собствено съвместно военноморско съединение, което да ескортира кораби през Ормузкия проток, след като бойните действия приключат.

Служител на ЕС заяви, че блокът обсъжда възможността за сливане на мисията "Аспидес" с френско-британските сили, но все още трябва да се изяснят много въпроси относно това под чие ръководство ще действат обединените сили, посочва АП.