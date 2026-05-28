Тръмп иска банкнота от 250 долара със собствения си лик

Служители на администрацията на Донал Тръмп са оказали натиск върху офиса, отговорен за печатането на парите на страната, да проектира банкнота от 250 долара с портрета на президента, според четирима настоящи и бивши служители, което би било първата поява на жив човек върху американска валута от повече от 150 години.

От миналата година двама политически назначени служители в Министерството на финансите - финансовият министър на САЩ Брандън Бийч и неговият старши съветник Майк Браун - многократно призоваваха служителите на Бюрото за гравиране и печат на агенцията да подготвят прототипи на банкнотата, според служителите, които заявиха, че ходът е породил опасения, тъй като федералният закон в момента позволява само починали хора да се появяват на банкнотите.

Служителите говориха при условие за анонимност от страх от репресии, пише Washington post.

Като част от усилията, Бийч през август и септември предостави на служителите на бюрото макети на банкнотата, включително един, който показва лицето на президента Доналд Тръмп в центъра на банкнотата от 250 долара между подписите на президента и министъра на финансите Скот Бесент, според един от служителите и записи, прегледани от The Washington Post.

Художникът, който каза, че е проектирал макета, каза пред The ​​Post, че е говорил с Тръмп.

Британският художник Иън Александър каза, че Тръмп е одобрил промени в оригиналния си дизайн, като например добавяне на цветовете на американското знаме и лого, отбелязващо 250-годишнината от основаването на нацията.

„Той обича да ме нарича любимия си британски художник", каза Александър, бивш състезателен плувец и диджей, който се описва като кралски портретист на кралица Елизабет II и други.

Нито един жив човек не се е появявал върху щатска валута от 1866 г., когато тя е обявена за забранена, след като изображението на среднопоставен финансов чиновник се е появило на банкнота от 5 цента. Законодателство, което би позволило на Тръмп да се появи на банкнота от 250 долара, беше внесено в Конгреса миналата година в чест на 250-годишнината на нацията, но до момента е зациклило.

В изявление говорител на Министерството на финансите заяви, че печатницата „извършва подходящо планиране и проверка" в отговор на предложеното законодателство.

„Ако този законодателен мандат бъде подписан и приет, BEP предприема проактивни действия за издаване на възпоменателна банкнота от 250 долара, която по подходящ начин ще отбележи 250-годишнината на нашата велика нация", се казва в изявлението.

Директорът на печатницата, Патриша „Пати" Солимене, и други служители многократно са обяснявали на Бийч и Браун, че има правни и процедурни пречки за производството на банкнотата и че това ще отнеме години повече, отколкото са предвиждали, казаха четиримата служители.

Двамата политически назначени лица са отговорили пренебрежително, казаха двама от настоящите служители.

„Тя им е казала, че не сме упълномощени да правим това. Не можем да продължим напред и всички заинтересовани страни дори не са се срещнали, за да обсъдят следващите стъпки", каза един от служителите. „Валутата често отнема шест до осем години, за да се произведе нова банкнота, особено такава с такава висока стойност."

Солимене каза, че е била внезапно преназначена от поста си от ръководството на Министерството на финансите на 27 април, като на следващия ден е написала в имейл до колегите си, че напуска с „тежко сърце". В прощалния си имейл, копие от който е получено от The Post, тя е написала, че е била преназначена на друга работа в Министерството на финансите и че напускането ѝ „не е мой избор".

Тя добави, че „никога не е жертвала ценностите или характера на себе си или на организацията и винаги е давала приоритет на Валутната програма на САЩ и стойността, която всеки служител носи на мисията".

„Въпросът спря дотук", написа тя.

Солимене не уточни в имейла защо е била преназначена и не отговори на обажданията с искане за коментар. 24-годишен ветеран от армията, тя беше първата жена директор на бюрото.

Браун, бивш старши съветник на Бийч, оттогава е назначен за изпълняващ длъжността директор на бюрото. Той не отговори на съобщенията с искане за коментар.

В изявлението на Министерството на финансите се казва, че Бийч „никога не е молил персонала да отпечата банкнотата преди приемането ѝ от Конгреса". Агенцията отказа да коментира преназначаването на Солимене. Белият дом не отговори на исканията за коментар.

Солимене и нейният персонал са се съгласили с друго искане на администрацията: да отпечатат банкноти от 100 долара с подписа на Тръмп, според четиримата служители. Те казаха, че тези банкноти - първите в американската история, носещи подписа на действащ президент - в момента се отпечатват в съоръжението на бюрото в центъра на Вашингтон.