Италия конфискува активи за 200 млн. евро на покоен бос на мафията

Мафиотският бос от Коза ностра Матео Месина Денаро при арестуването му на 16 януари 2023 г. Снимка: Италиански карабинери

Италианските власти конфискуваха активи на стойност над 200 милиона евро, за които се твърди, че са свързани с мафиотската империя и мрежата за трафик на наркотици на покойния бос на коза ностра Матео Месина Денаро, съобщи ДПА.

Трима души са арестувани по време на мащабна операция, предприета в няколко държави, съобщиха италианските власти.

Денаро беше заловен в Сицилия през януари 2023 г. Като ръководител на коза ностра, той беше един от най-издирваните престъпници в Италия повече от три десетилетия.

До залавянето му се стигна, след като той потърсил медицинска помощ заради онкологично заболяване. Осем месеца след ареста той почина в затвора на 61-годишна възраст, без да бъде съден.

Последните акции бяха част от разследване за пране на пари, свързано с операции за трафик на наркотици, за които се твърди, че са свързани с Денаро.

Парите са били натрупани чрез реинвестиране на средства от наркотици, натрупани от 80-те години на миналия век в няколко европейски държави и извън континента. Разследващите идентифицираха осем компании, за които се предполага, че са свързани с мрежата. Те също така установиха злато и луксозни имоти в най-атрактивните райони на Коста дел Сол, Испания, съобщава БТА.

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност за поредния тежък удар по мафията, заявявайки, че „италианското правителство иска да използва конфискуваните средства за мерки за повишаване на сигурността на гражданите и ще разпредели парите между съответните органи", за да се подобри работата на полицията.

