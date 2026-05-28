Оман е уверил САЩ, че няма да въвежда такси за преминаване през Ормузкия проток

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред журналисти, че е разговарял с посланика на Оман и Маскат е уверил САЩ, че не възнамерява да участва в опити за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

По-рано днес САЩ предупредиха Оман да не участва пряко или косвено в опити за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток, като заявиха, че ще наложат санкции на всяка страна или партньор, включен в подобна схема.

"Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток", заяви Бесънт в публикация в Екс, цитирана от БТА.

Той подчерта, че американското Финансово министерство ще действа "решително" срещу всеки, който участва във въвеждането на подобни такси.

"Оман, в частност, трябва да знае, че Министерството на финансите на САЩ ще се бори решително срещу всеки, който участва пряко или непряко в улесняването на таксите за протока, и всеки партньор, който е готов да съдейства, ще бъде санкциониран", добави Бесънт.