Руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац

Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната.

В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети.

В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани, съобщи БНТ.

От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна.

Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до укаинската граница. Малко преди това дрон, но без експозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната.

През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил.