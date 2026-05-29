Джей Ди Ванс: САЩ и Иран са много близо до сключването на споразумение

Ако Тръмп даде съгласието си, рамковото споразумение ще удължи примирието

САЩ и Иран са постигнали „значителен напредък“ към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри, заяви снощи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес и БТА.

„В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък“, каза Ванс пред журналисти.

„Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, но, разбира се, това все още предстои да се реши“, добави той.

По думите на Ванс Вашингтон „все още не е стигнал дотам“ по отношение на Иран, но страните са близо до споразумение, предаде Ройтерс. Американският вицепрезидент добави, че САЩ са в положение, в което могат значително да забавят ядрената програма на Техеран.

Преговарящите от САЩ и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение относно иранския конфликт, заявиха американски официални представители за ДПА.

Президентът Тръмп обаче все още трябва да даде одобрението си, съобщи американското издание „Аксиос“, позовавайки се на двама официални представители във Вашингтон. ДПА отбелязва, че американски служители са потвърдили естеството на тази информация.

Според информацията, ако Тръмп даде съгласието си, рамковото споразумение ще удължи примирието и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. За целта е предвиден срок от 60 дни.

„Аксиос“ отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни все още трябва да получат одобрението на политическите си ръководства.