Русия отхвърли призива на САЩ да не нанася системни удари по Киев

САЩ отправиха снощи необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните „систематични удари" срещу Киев. Москва обаче отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, съобщи Ройтерс.

Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украйна в отговор на бомбардировките на Русия със стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег „Орешник", способна да носи ядрени бойни глави, като това бе поне третият път, в който Москва използва такова оръжие срещу Украйна от ноември 2024 г. насам.

Осъждайки неделния обстрел, заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус нарече използването на ракетата „Орешник" от Русия „необяснима, опасна и варварска ескалация" на войната, която избухна с мащабната руска инвазия през февруари 2022 г., пише БТА.

„Предупреждаваме Русия да не предприема така наречените систематични удари срещу Киев, които рискуват да доведат до още жертви сред цивилното население и да забавят перспективите за мир", заяви Брус.

Коментарите на Брус бяха сред най-острите критики към Русия, изказани от страна на администрацията на Тръмп, която като цяло е заемала досега по-примирителна позиция спрямо Русия в сравнение с повечето съюзници на САЩ. Тя не посочи как САЩ биха реагирали, ако Москва изпълни заплахата си за „систематични удари".