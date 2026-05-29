Ракета на Джеф Безос експлодира на стартовата площадка по време на изпитание (Видео)

Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха снощи американските медии, цитирани от Франс прес и БТА.

„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в Екс, като добави, че „целият персонал е локализиран“.

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.