Ракета на Джеф Безос експлодира на стартовата площадка по време на изпитание (Видео)

1208
кадър:youtube@wftv

Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха снощи американските медии, цитирани от Франс прес и БТА.

„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в Екс, като добави, че „целият персонал е локализиран“.

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.

