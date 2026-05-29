ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Безотговорна ескалация: Румънското външно министер...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22937789 www.24chasa.bg

Департаментът на САЩ обяви най-големите бразилски наркокартели за терористични организации

792
Държавния департамент на САЩ СНИМКА: Екс/ @ForeignPressCtr

Държавният департамент на САЩ обяви вчера двата най-големи бразилски наркокартела за чуждестранни терористични организации, съобщи Асошиейтед прес.

С наближаването на президентските избори в Бразилия през октомври привържениците на бившия президент Жаир Болсонаро призоваха за тази стъпка на САЩ, вземайки на прицел политиката за обществена сигурност на сегашния бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Двете престъпни банди - "Първа команда на столицата" (PCC) и "Червената команда" (CV) - вероятно имат общо над 50 000 членове, според експерти.

Обявяването на престъпни наркокартели в Латинска Америка за чуждестранни терористични организации е стратегия, използвана напоследък от администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава БТА.

Американският президент прибягва и до военни действия и други агресивни мерки за борба с трафика на наркотици в Западното полукълбо, по-специално чрез провеждането на кампания от смъртоносни удари по лодки срещу онези, които нарича "наркотерористи" в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Държавния департамент на САЩ СНИМКА: Екс/ @ForeignPressCtr

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)