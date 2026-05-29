Китай очаква ефектите от Ел Ниньо да достигнат своя пик през есента и зимата

Китай очаква климатичните ефекти от феномена Ел Ниньо да достигнат своя пик през есента и зимата тази година, преди да отслабнат през пролетта на следващата година, съобщи Китайският национален климатичен център, цитиран от Ройтерс.

Температурите на морската повърхност в екваториалната централна и източна част на Тихия океан са навлезли в състояние на Ел Ниньо и ще се развият в събитие Ел Ниньо с умерена или по-висока интензивност през лятото и есента, преди да достигнат пика си през есента и зимата, заяви пред репортери заместник-директорът на Климатичния център Гао Жуи.

"Вероятността за силни събития Ел Ниньо се увеличава и се очаква да отслабне следващата пролет."

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, свързан със затопляне на централната и източната част на Тихия океан, което води до по-обилни валежи по тихоокеанското крайбрежие на Северна и Южна Америка. В западната част на Тихия океан това явление може да наруши източноазиатския мусон, като увеличи вероятността от наводнения в южната част на Китай и суша в други китайски региони.

Тази пролет и лято Ел Ниньо е в период на бързо развитие, като атмосферата реагира значително на промените в температурата на морето, каза Гао.

Това вероятно ще доведе до увеличаване на валежите южно от река Яндзъ , докато температурите в по-голямата част от Китай се очаква да бъдат по-високи от обичайните, пише БТА.

Повишените есенни валежи в южните региони на Китай в резултат на Ел Ниньо също повишават риска от нарушаване на реколтата от ориз, докато по-топлите от обичайните зимни условия биха могли да намалят наличните водни запаси за пролетното оране през следващата година.