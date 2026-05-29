ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Безотговорна ескалация: Румънското външно министер...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22937840 www.24chasa.bg

В Мексико одобриха конституционни промени, с които чуждестранната намеса може да анулира избори

648
Знамето на Мексико СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Камарата на депутатите на Националния конгрес (долната камара на парламента) в Мексико одобри вчера изменение на конституцията, включващо „чуждестранната намеса" като основание за анулиране на избори, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Предложеното изменение, което долната камара одобри с 307 гласа „за", 128 „против" и 1 „въздържал се", сега ще бъде препратено в Сената.

„Важно е да защитим територията си от всякаква намеса", заяви президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум на ежедневната си пресконференция след решението.

„Да, може да има риск от чуждестранна намеса на изборите в Мексико", добави Шейнбаум, но също така призна сложността на въпроса и подчерта необходимостта законът да бъде конкретен и ясен.

Знамето на Мексико СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)