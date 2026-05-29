Южна Корея и САЩ с преговори на високо равнище по въпросите на сигурността на 2 и 3 юни

Южна Корея и САЩ ще проведат преговори на високо равнище по въпросите на сигурността с участието на официални представители на външните работи, отбраната, ядрената енергетика и промишлеността на 2 и 3 юни в Сеул, обяви днес външното министерство в Сеул, цитирано от Ройтерс и БТА.

Американската делегация ще бъде ръководена от заместник-държавния секретар на САЩ Алисън Хукър, информира министерството.

Южна Корея заяви, че срещата - първата, на която ще се обсъжда изпълнението на споразумение за сигурност и икономическо сътрудничество между лидерите на двете страни, ще включва и разговори относно плана на Сеул за строителство на атомни подводници.