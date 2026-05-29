Германският министър на отбраната планира задължителни учения за резервистите

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира да задължи резервистите да участват във военни учения на фона на стремежите на Берлин да разшири въоръжените сили на страната в отговор на променената ситуация със сигурността в Европа, съобщи ДПА.

Писториус потвърди, че министерството му подготвя законопроект, съгласно който в бъдеще резервистите ще бъдат задължени да служат дори и в мирно време.

"Военната служба е доброволна", заяви Писториус в канадския град Монреал по време на посещение в компании от отбранителния сектор. Но всеки, който се запише, знае, "че това създава задължение да участва в учения на резервистите впоследствие", каза той.

Така е било и през 90-те години, добави Писториус.

Министърът посочи задачата за създаване на резервни сили от 200 000 мъже и жени, които да допълнят планирания личен състав на действащите въоръжени сили от 260 000 войници. Голяма част от този резерв ще бъде набирана чрез новия модел на доброволна военна служба.

Плановете включват и задължение за работодателите да освобождават персонал за ученията на резервистите, пише БТА.

"Така беше и в миналото. Това е единственият начин да се гарантира надеждното и стабилно развитие на новия резерв", каза Писториус. "Работодателите може би ще ми простят."

Германия въведе програма за доброволна военна служба миналата година в опит да увеличи числеността на войските в отговор на войната на Русия в Украйна и новите цели на НАТО.