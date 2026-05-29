ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Безотговорна ескалация: Румънското външно министер...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22937869 www.24chasa.bg

Германският министър на отбраната планира задължителни учения за резервистите

816
Германският министър на отбраната Борис Писториус Снимка: Снимка: Twitter/@Pummelzacke

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира да задължи резервистите да участват във военни учения на фона на стремежите на Берлин да разшири въоръжените сили на страната в отговор на променената ситуация със сигурността в Европа, съобщи ДПА.

Писториус потвърди, че министерството му подготвя законопроект, съгласно който в бъдеще резервистите ще бъдат задължени да служат дори и в мирно време.

"Военната служба е доброволна", заяви Писториус в канадския град Монреал по време на посещение в компании от отбранителния сектор. Но всеки, който се запише, знае, "че това създава задължение да участва в учения на резервистите впоследствие", каза той.

Така е било и през 90-те години, добави Писториус.

Министърът посочи задачата за създаване на резервни сили от 200 000 мъже и жени, които да допълнят планирания личен състав на действащите въоръжени сили от 260 000 войници. Голяма част от този резерв ще бъде набирана чрез новия модел на доброволна военна служба.

Плановете включват и задължение за работодателите да освобождават персонал за ученията на резервистите, пише БТА.

"Така беше и в миналото. Това е единственият начин да се гарантира надеждното и стабилно развитие на новия резерв", каза Писториус. "Работодателите може би ще ми простят."

Германия въведе програма за доброволна военна служба миналата година в опит да увеличи числеността на войските в отговор на войната на Русия в Украйна и новите цели на НАТО.

Германският министър на отбраната Борис Писториус

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)