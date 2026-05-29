Съдят германка, набирала средства за арестувани екстремисти от "Ислямска държава"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пред съда в Дюселдорф вчера се изправи германка, обвинена в набиране на дарения за задържани екстремисти от "Ислямска държава" и в писането на окуражителни писма до тях, съобщи ДПА.

Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу 42-годишната жена за симпатии към терористичната групировка, която контролираше големи части от Ирак и Сирия между 2014 г. и 2017 г.

Майката на четири деца е обвинена, че е ръководела групата "Освободете нашите сестри" в подкрепа на бойци и симпатизанти на "Ислямска държава", лишени от свобода в Германия и в чужбина.

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи, които са били предадени на затворници, включително в Хамбург, Мюнхен, Берлин, Австрия и кюрдски лагери, както и на техни роднини.

Жената е обвинена също, че е призовавала хора онлайн да пишат писма и да публикуват снимки с лозунги на "Ислямска държава", за да насърчи задържаните да останат верни на терористичната групировка. Твърди се също, че тя самата е писала такива писма.

С началото на съдебния процес в съда в Дюселдорф защитата на жената твърди, че тя е действала единствено от хуманитарни съображения, пише БТА. Тя е искала да подкрепи хора в нужда, а не "Ислямска държава", заявиха адвокатите ѝ.

Те отбелязаха, че жената е била под наблюдението на службите за сигурност в продължение на години и не се е укривала.

Няколко дела срещу нея са били прекратени, казаха те, като изтъкнаха, че настоящото дело по същество се върти около преоценка на факти, които вече са били добре известни.

Представител на германската прокуратура отговори, че жената просто се е преструвала, че действа по хуманитарни съображения.

Обвиняемата, която е приела исляма, е в предварителния арест от септември 2025 г. насам. Съдът е насрочил 10 съдебни заседания до началото на юли.