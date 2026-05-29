Израелски въздушен удар в района на Бейрут отне живота на жена и две деца

Израелски въздушен удар в района на Бейрут днес отне живота на една жена и две деца в град Шуейфат, в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка „Хизбула", а още 15 души са ранени, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес и БТА.

„Атаката на израелския враг срещу град Шуейфат доведе до трима загинали - една жена и нейната малка дъщеря, както и едно дете със сирийско гражданство - и още 15 ранени, сред които три деца и пет жени", се казва в изявление на министерството.

По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла „целенасочен удар" по ливанската столица, без да даде повече подробности.