Руската ПВО е свалила 208 украински дрона през нощта

Руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта 208 украински дрона над Русия и над Азовско море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

В Ярославска област е била отблъсната масова атака на украински дронове, при което отломки от свалени дронове са попаднали в промишлени обекти за съхранение на гориво, няма пострадали, съобщи губернаторът Михаил Евраев.

"Днес срещу региона беше проведена масова атака с украински дронове. Повечето безпилотни летателни апарати са свалени, но има попадения в промишлени обекти за съхранение на гориво. Пожарът се гаси от специалните служби. Няма пострадали", написа той в социалните мрежи.