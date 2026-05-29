Шефът на СЗО: Конфликтът в Конго е най-голямата пречка за овладяването на епидемията от ебола

Нестабилната ситуация със сигурността в източната част на ДР Конго е „най-голямата пречка за овладяването на епидемията от ебола в страната", заяви късно снощи генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от ДПА.

Само през последния месец около 100 000 души са били разселени в резултат на сраженията, което прави изключително трудно овладяването на инфекцията, каза Гебрейесус, който посети град Буния в конгоанската провинция Итури - район, най-силно засегнат от новата епидемия.

Ръководителят на СЗО отново призова за прекратяване на огъня и се обърна към международната общност с молба да увеличи финансовата подкрепа, за да може на здравните работници да бъде осигурено необходимото оборудване и помощ.

Гебрейесус заяви, че Световната здравна организация работи с партньори и институции за ускоряване на клиничните изпитания на методи за лечение, въпреки че може да минат още месеци, преди те да станат достъпни.

Понастоящем няма одобрена ваксина или лечение за щама Бундибуджо (Bundibugyo) на вируса ебола, който в момента се разпространява в региона. Ето защо здравните власти могат да прекъснат веригите на предаването му само чрез лечение на заразените хора при строги мерки за безопасност и като гарантират, че лицата, с които са били в контакт, останат в изолация за срок от три седмици, пише БТА.

Продължаващите сражения затрудняват ефективното изолиране на лицата, които са били в контакт със заразени хора. В провинция Итури на ДР Конго има гъсто населени райони с миньорски общности, което увеличава риска от предаване на вируса.