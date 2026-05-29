Иранската държавна телевизия: US дрон е бил унищожен близо до град Бушер, САЩ отрече

Иранската държавна телевизия съобщи рано тази сутрин, че американски летателен апарат е бил унищожен в иранския окръг Джам, близо до град Бушер, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Американските въоръжени сили опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил „предполагаемо свален над Персийския залив", предаде ДПА, като се позова на изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

Съобщенията са неверни, заяви СЕНТКОМ, като добави, че нито един американски летателен апарат не е бил свален и че всички въздушни средства на САЩ са налице.

Иранската агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), по-рано съобщи, позовавайки се на военен източник, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер.

Първоначалната информация и от двете страни не може да бъде потвърдена чрез независими източници, отбелязва ДПА. Полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс съобщи рано тази сутрин, че противовъздушната отбрана, разположена в провинция Бушер, е открила огън по обект над Персийския залив.