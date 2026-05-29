Атака с украински дронове отнела живота на трима работници недалеч от Донецк

Лидерът на ДНР Денис Пушилин. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област, заяви снощи назначеният от Кремъл ръководител на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Телеграм, цитиран от Ройтерс.

По думите му работниците, ремонтен екип на местната водоснабдителна компания, са били в кола в Углегорск (Вуглехирск на украински), северно от град Донецк, когато тя е била ударена с дронове. Четвърти мъж е бил сериозно ранен при инцидента.

Пушилин заяви, че още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона, контролиран от Русия, пише БТА.

Русия призова Украйна да напусне районите в Донецка област, които контролира. Москва заяви, че е готова да продължи да се сражава, докато не си осигури пълен контрол над Донецка област. Украйна отхвърля това искане.

