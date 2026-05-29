Румъния информира НАТО за падналия руски дрон и обвини Русия в безотговорна ескалация

Министерството на външните работи на Румъния определи инцидента с взривилия се в румънския град Галац дрон, при който бяха ранени двама души, като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация.

„Румъния ще предприеме необходимите дипломатически мерки, за да отговори на това сериозно нарушение на международното право и въздушното си пространство", се посочва в позиция на ведомството.

Властите са информирали съюзниците и генералния секретар на НАТО за обстоятелствата и са поискали мерки за ускоряване на прехвърлянето на способности за борба с дронове към Румъния.

„Руската федерация продължава да бъде държава агресор, която води незаконна война със сериозни последици за регионалната сигурност и безопасността на своите граждани. Руската федерация носи пряка отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална твърдост, за да увеличи международния натиск върху Руската федерация, за да постигне незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня", посочват от МВнР.

Тази сутрин движението в района на румънския град Галац е ограничено, съобщават от Окръжния полицейски инспекторат. Двамата пострадали, които са получили леки наранявания, са откарани в болница, информират от Министерството на националната отбрана на Румъния. Други двама са с панически атаки и са получили помощ на място.

От ведомството обясняват и какъв е бил ходът на събитията през нощта. Радари са засекли дронове, летящи близо до румънското въздушно пространство. Два изтребителя F-16 от бойната служба на Въздушната полиция са излетели от 86-та авиобаза във Фетещ, подкрепени от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили. Пилотите са имали разрешение да атакуват цели по време на тревогата. Националният военен команден център е информирал Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от въвеждане на мерки за тревога на населението. В този контекст са били изпратени съобщения чрез системата за предупреждение RO-Alert за окръзите Тулча, Галац и Браила.

На въпрос защо дронът, който се разби в жилищен блок в центъра на Галац, не е бил свален, говорителят на Министерството на националната отбрана Кристиан Попович заяви, че Румъния „не може да рискува да създаде повече заплахи, отколкото може да предотврати". Той уточни, че армията има строги ограничения.

„Издадохме предупреждение към населението няколко минути преди дронът да удари сградата. Няма човешки жертви, апартаментът е бил засегнат от пожар. Засегнати са две стълбищни клетки, асансьорна кабина и пет автомобила", информира началникът на Департаманта за извънредни ситуации Раед Арафат.

„Румъния трябва да възприеме различна логика и да бъде по-подготвена, за да се справи с тези инциденти. Има убежища, но те нямат капацитет да поемат цялото население на Галац. Това е реалност и трябва да я кажем", каза в интервю за Диджи24 кметът на Галац Йонуц Пучеану.

От началото на войната в Украйна фрагменти от дронове са били идентифицирани на румънска територия в 47 случая, като 12 от тях са били само от началото тази година, информират от Министерството на националната отбрана на Румъния.