Украинска атака с дронове срещу рафинерия на "Лукойл" във Волгоград

снимка: Х@kyiv_tv

Един човек е загинал, а двама са ранени при украинска атака с дронове в руската Волгоградска област, съобщи губернаторът Андрей Бочаров.

След атаката избухна пожар в местна петролна рафинерия, която вече е понесла многократни удари от украинските въоръжени сили.

Според анализ на видео и снимки на очевидци, Волгоградската петролна рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка" е била ударена и се е запалила.

Това е най-голямата петролна рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на „Лукойл". Предприятието преработва над 15 милиона тона петрол годишно. Специализирано е в дълбоко рафиниране на петрол, производство на бензин, дизел и авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти, пише Astra.

