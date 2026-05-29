Лидерите на страните от АСЕАН ще се срещнат с Путин през юни

Лидерите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще проведат юбилейна среща на върха с руския президент Владимир Путин в Русия през юни, съобщи филипинският външен министър, съобщи Асошиейтед прес.

Филипинската външна министърка Тереса Ласаро заяви в публикация в "Екс", че тя и руският й колега Сергей Лавров са разговаряли по телефона за срещата на АСЕАН, която ще се проведе в руския град Казан.

Руското посолство в Манила съобщи, че в навечерието на срещата на върха на 17 и 18 юни Лавров и Ласаро са обсъдили "перспективите за разширяване на стратегическото партньорство на Русия" с АСЕАН.

Освен Филипините, членове на АСЕАН са Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианма, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам.

Повечето държави членки на АСЕАН гласуваха в подкрепа на резолюция на Общото събрание на ООН, осъждаща Русия за нейната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., но регионалният блок поддържа отношения с Москва като "партньор за диалог" и ангажира руски официални лица в ежегодни срещи на най-високо равнище, посочва АП.

Някои от държавите от АСЕАН се възприемат като съюзници на САЩ, като например Филипините. Други членове имат силни търговски отношения и ангажименти по сигурността с Китай и Русия. Виетнам и Лаос се въздържаха от гласуването на резолюцията на Общото събрание на ООН относно нападението над Украйна.

Няколко членове на АСЕАН, включително Филипините, Индонезия, Тайланд и Виетнам, са внасяли или са изразили интерес към закупуване на руски суров петрол, след като световните цени на горивата скочиха, след като САЩ и Израел атакуваха Иран през февруари.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши ще присъства на срещата на върха с Путин, съобщи пред АП филипински правителствен служител, пожелал да остане анонимен, тъй като няма правомощия да обсъжда въпроса публично, пише БТА.

Остава да се види дали лидерът на Сингапур ще присъства. Богатата островна държава осъди руската инвазия в Украйна и наложи санкции.