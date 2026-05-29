Двама пострадаха при атака с дронове в Черно море на кораб, плаващ под флага на Вануату

Двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Вануату, пострадаха в резултат на нощната атака с дронове в Черно море, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

На пострадалите им е оказана необходимата медицинска помощ, а самият кораб бе теглен за ремонт, информира Кулеба.

По информация на военно-морските сили на Украйна, публикувана на Фейсбук страницата им, двамата пострадали на кораба са евакуирани от украинските военноморски сили и откарани в болница. Корабът, с товар на борда, се е отправял от едно от пристанищата на Одеска област към Турция.

През изминалата нощ руски дронове атакуваха три чуждестранни търговски кораба, движещи се по морския коридор, съобщи още Олексий Кулеба, цитиран от БТА.

В резултат на ударите на корабите избухнаха пожари, които бяха потушени от саммите екипажи, каза украинският вицепремиер.

Въпреки постоянните руски атаки, Украйна поддържа функционирането на морския коридор, а пристанищата и екипажите продължават да осигуряват движението на стоки и глобалната продоволствена сигурност, се посочва в неговото съобщение.