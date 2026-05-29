Урсула фон дер Лайен: Русия премина още една граница с инцидента с дрона в Румъния

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е "преминала още една граница", след като един от нейните дронове удари гъсто населен район в Румъния и рани цивилни граждани по време на нощна атака срещу съседна Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ", заяви Фон дер Лайен в публикация в "Екс". "Докато продължаваме да укрепваме нашата сигурност и възпиращ ефект, особено по източната ни граница, ще продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия", категорична е шефката на Европейската комисия.