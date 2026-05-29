Албания за инцидента с дрон в Галац: Сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия

Знамето на Албания СНИМКА: Pixabay

Албанското външно министерство излезе с официална позиция, в която осъжда инцидента с дрон в румънския град Галац, при който тази нощ бяха ранени двама души, определяйки случката като „сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия", съобщи информационният портал „Телеграфи".

„Изразяваме пълната си солидарност с народа и властите на Румъния и пожелаваме бързо и пълно възстановяване на ранените. Този инцидент представлява сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация и допълнително подчертава абсурдността и човешката цена на войната на Русия срещу Украйна, чиито последици продължават да застрашават сигурността и безопасността на цивилните извън границите на Украйна", се казва в позицията на албанското външно министерство. 

Албания ще продължи да подкрепя усилията за слагане на край на войната в Украйна, става ясно още от изявлението, цитирано от БТА.

