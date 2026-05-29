И Франция с позиция за дрона в Румъния: Отражение на руската заплаха за европейската сигурност

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад СНИМКА: Екс/ @benjaminhaddad

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад днес заяви, че инцидентът с руски дрон в Румъния показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност, съобщи Ройтерс.

Дрон се разби на покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац по време на руска нощна атака срещу съседна Украйна.

"Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи", заяви Хадад пред френското радио RMC.

"Бих искал също да отбележа, че имаме френски войски, разположени в Румъния като част от операциите на НАТО за презастраховане, конкретно за да демонстрираме нашата подкрепа за суверенитета на нашите партньори в Европа", добави той, цитиран от БТА.

